Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der Handel in Zürich verlief am Mittwochabend in ruhigen Bahnen.

Der SPI ging nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 15 295,17 Punkten aus dem Mittwochshandel. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,949 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,074 Prozent höher bei 15 278,41 Punkten, nach 15 267,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 305,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 244,57 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,956 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 938,20 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.01.2024, den Wert von 14 569,83 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 03.04.2023, mit 14 522,20 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 32,65 Prozent auf 0,13 CHF), ONE swiss bank (+ 13,24 Prozent auf 3,85 CHF), Idorsia (+ 7,65 Prozent auf 2,56 CHF), ARYZTA (+ 6,86 Prozent auf 1,71 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,94 Prozent auf 8,49 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Meyer Burger (-25,12 Prozent auf 0,02 CHF), ObsEva (-16,67 Prozent auf 0,01 CHF), HOCHDORF (-13,23 Prozent auf 5,38 CHF), Villars SA (-12,69 Prozent auf 585,00 CHF) und Spexis (-12,50 Prozent auf 0,07 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 524 301 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,917 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 7,18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

