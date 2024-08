Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 16 397,71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,203 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,034 Prozent leichter bei 16 384,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 389,74 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 384,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 397,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 246,90 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.05.2024, einen Stand von 15 974,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Wert von 14 443,65 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,38 Prozent auf 0,35 CHF), Kudelski (+ 3,45 Prozent auf 1,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,66 Prozent auf 9,25 CHF), Xlife Sciences (+ 2,15 Prozent auf 28,50 CHF) und LEM (+ 2,10 Prozent auf 1 264,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Meyer Burger Technology (-5,69 Prozent auf 2,12 CHF), Flughafen Zürich (-4,75 Prozent auf 194,50 CHF), Idorsia (-1,98 Prozent auf 2,28 CHF), Schindler (-1,96 Prozent auf 225,00 CHF) und Schindler (-1,96 Prozent auf 230,20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. 228 001 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 256,812 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

