Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag im Aufwind

Der SLI gewinnt derzeit an Wert.

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,40 Prozent auf 2 001,00 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,269 Prozent auf 1 998,47 Punkte an der Kurstafel, nach 1 993,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 003,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 990,92 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, lag der SLI bei 2 015,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 951,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 714,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,47 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,83 Prozent auf 544,40 CHF), VAT (+ 1,56 Prozent auf 437,50 CHF), Straumann (+ 1,34 Prozent auf 140,10 CHF), Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1 286,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,25 Prozent auf 49,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Adecco SA (-1,81 Prozent auf 28,26 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 228,60 CHF), Roche (-0,70 Prozent auf 268,70 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 133,15 CHF) und Swiss Re (-0,47 Prozent auf 116,15 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 827 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at