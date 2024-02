Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart im Plus

Am Freitag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,20 Prozent auf 1 803,38 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,156 Prozent stärker bei 1 802,55 Punkten in den Handel, nach 1 799,75 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 804,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 802,24 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,098 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 1 775,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der SLI einen Stand von 1 678,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 772,89 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,26 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 6,43 Prozent auf 2,08 CHF), Alcon (+ 2,24 Prozent auf 67,52 CHF), Swatch (I) (+ 0,92 Prozent auf 208,00 CHF), Lonza (+ 0,79 Prozent auf 448,60 CHF) und Novartis (+ 0,70 Prozent auf 88,59 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-0,99 Prozent auf 97,37 CHF), Partners Group (-0,58 Prozent auf 1 192,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 282,40 CHF), Geberit (-0,32 Prozent auf 493,80 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 224,40 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 521 239 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,821 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at