Starker Wochentag in Zürich: SMI schließt in der Gewinnzone

Der SMI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 12 037,28 Punkte an. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,408 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,335 Prozent fester bei 12 022,48 Punkten, nach 11 982,34 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 022,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 12 077,91 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,623 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 928,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, notierte der SMI bei 12 095,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, stand der SMI noch bei 10 976,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,76 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,25 Prozent auf 554,80 CHF), Holcim (+ 1,85 Prozent auf 81,40 CHF), Partners Group (+ 1,83) Prozent auf 1 194,00 CHF), UBS (+ 1,54 Prozent auf 25,06 CHF) und Logitech (+ 1,45 Prozent auf 72,78 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-2,16 Prozent auf 248,60 CHF), Alcon (-1,65 Prozent auf 83,28 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 87,60 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 98,16 CHF) und Swiss Life (-0,09 Prozent auf 697,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 025 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 239,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

