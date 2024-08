Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt zum Handelsende

So bewegte sich der SMI zum Handelsschluss.

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 11 928,14 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,395 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 11 911,22 Punkte an der Kurstafel, nach 11 873,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 933,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 800,85 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der SMI auf 12 365,18 Punkte taxiert. Der SMI stand vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 11 768,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 081,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,78 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sonova (+ 1,69 Prozent auf 282,80 CHF), Logitech (+ 1,17 Prozent auf 76,16 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 25,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 45,98 CHF) und Lonza (+ 0,92 Prozent auf 550,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Givaudan (-0,36 Prozent auf 4 122,00 CHF), Holcim (-0,21 Prozent auf 76,12 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 253,40 CHF), Geberit (+ 0,04 Prozent auf 523,00 CHF) und Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 88,68 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 817 578 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,177 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at