Starker Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

SMI-Handel am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent stärker bei 12 313,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,461 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,207 Prozent auf 12 322,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 296,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 325,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 305,32 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,203 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, betrug der SMI-Kurs 12 241,49 Punkte. Der SMI stand vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 11 854,50 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2023, den Wert von 11 032,76 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,23 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,62 Prozent auf 4 224,00 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 116,15 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 81,46 CHF), Swiss Life (+ 0,44 Prozent auf 678,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,43 Prozent auf 491,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-0,58 Prozent auf 291,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,27 Prozent auf 258,20 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 281,50 CHF), Lonza (-0,15 Prozent auf 550,80 CHF) und UBS (-0,11 Prozent auf 26,41 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 107 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245,170 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

