Starker Wochentag in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,31 Prozent auf 15 995,67 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,118 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,359 Prozent höher bei 16 003,00 Punkten in den Handel, nach 15 945,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 944,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 003,00 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 16 038,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der SPI einen Wert von 15 259,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der SPI mit 15 006,29 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,79 Prozent zu. Bei 16 309,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Spexis (+ 29,94 Prozent auf 0,04 CHF), Perrot Duval SA (+ 9,80 Prozent auf 56,00 CHF), Molecular Partners (+ 8,19 Prozent auf 7,00 CHF), DocMorris (+ 7,73 Prozent auf 59,25 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,58 Prozent auf 10,60 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen PolyPeptide (-7,88 Prozent auf 29,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,06 Prozent auf 11,48 CHF), Komax (-5,14 Prozent auf 133,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,40 Prozent auf 1,52 CHF) und Addex Therapeutics (-4,31 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 178 244 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,627 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at