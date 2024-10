Starker Wochentag in Zürich: SPI mittags freundlich

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,21 Prozent fester bei 16 065,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,154 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,093 Prozent auf 16 016,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 014,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 072,77 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,104 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 15 929,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der SPI bei 16 033,01 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2023, den Stand von 14 134,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,26 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 38,01 Prozent auf 5,70 CHF), Curatis (+ 4,82 Prozent auf 8,70 CHF), Temenos (+ 3,30 Prozent auf 61,00 CHF), Sandoz (+ 2,39 Prozent auf 36,45 CHF) und ARYZTA (+ 2,06 Prozent auf 1,63 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Adval Tech (-14,74 Prozent auf 81,00 CHF), SHL Telemedicine (-8,06 Prozent auf 2,28 CHF), HOCHDORF (-5,80 Prozent auf 0,65 CHF), DocMorris (-5,06 Prozent auf 31,16 CHF) und Orascom Development (-4,53 Prozent auf 4,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Relief Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 775 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,994 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

