Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt am Donnerstagmittag

Am Donnerstagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 14 207,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,865 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,092 Prozent auf 14 164,19 Punkte an der Kurstafel, nach 14 177,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 131,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 207,32 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,220 Prozent zurück. Der SPI wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, einen Stand von 13 576,24 Punkten auf. Der SPI lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 14 614,94 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der SPI 14 199,52 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,16 Prozent nach oben. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 41,18 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,66 Prozent auf 0,40 CHF), VAT (+ 3,93 Prozent auf 404,30 CHF), DocMorris (+ 3,77 Prozent auf 60,55 CHF) und Baloise (+ 3,00 Prozent auf 133,70 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,96 Prozent auf 0,07 CHF), Medartis (-5,60 Prozent auf 67,40 CHF), Kudelski (-4,80 Prozent auf 1,19 CHF) und ASMALLWORLD (-4,37 Prozent auf 1,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 692 829 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 269,097 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Achiko-Aktie hat mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

