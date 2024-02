Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Handelsende

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,69 Prozent fester bei 14 900,36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,957 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 14 773,68 Punkte an der Kurstafel, nach 14 798,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 769,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 910,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.01.2024, wurde der SPI mit 14 520,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, notierte der SPI bei 14 124,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, bewegte sich der SPI bei 14 490,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,27 Prozent. Bei 14 931,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Kudelski (+ 22,45 Prozent auf 1,80 CHF), ONE swiss bank (+ 17,92 Prozent auf 4,08 CHF), Temenos (+ 8,81 Prozent auf 65,96 CHF), Evolva (+ 8,31 Prozent auf 0,68 CHF) und Meyer Burger (+ 7,69 Prozent auf 0,12 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Arundel (-31,05 Prozent auf 0,13 CHF), Spexis (-13,08 Prozent auf 0,17 CHF), SHL Telemedicine (-9,91 Prozent auf 5,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-6,84 Prozent auf 54,50 CHF) und Relief Therapeutics (-4,59 Prozent auf 1,62 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 9 814 275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,555 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at