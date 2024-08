Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt zum Handelsstart

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 16 186,82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,137 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 16 199,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 161,08 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 199,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 186,82 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,19 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 16 283,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, stand der SPI noch bei 15 935,04 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 14 498,19 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 11,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,88 Prozent auf 1,43 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,73 Prozent auf 1,13 CHF), BB Biotech (+ 1,63 Prozent auf 40,50 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 1,57 Prozent auf 45,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil mobilezone (-3,79 Prozent auf 13,72 CHF), Orascom Development (-3,47 Prozent auf 3,90 CHF), Straumann (-1,98 Prozent auf 123,95 CHF), Schlatter Industries (-1,63 Prozent auf 24,20 CHF) und Huber + Suhner (-1,34 Prozent auf 73,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 504 237 Aktien gehandelt. Mit 250,943 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. CPH Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,90 Prozent.

