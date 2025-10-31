StarPower Semiconductor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

StarPower Semiconductor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,620 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 881,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,618 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,16 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at