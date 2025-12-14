KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
14.12.2025 09:22:13
Startups verzweifelt gesucht: So könnte Europa im KI-Wettrennen bestehen
Europa hat Top-Talente, mehr Einwohner als die USA und jede Menge Ideen. Trotzdem dominieren die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley den Kontinent. Für einen europäischen KI-Champion braucht es mehr Geld und Tempo. Einen Kandidaten gibt es bereits.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!