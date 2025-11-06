|
06.11.2025 06:31:29
State Bank of India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
State Bank of India lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1 758,98 Milliarden INR gegenüber 1 638,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten hatten einen Gewinn von 20,47 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 565,36 Milliarden INR erwartet.
