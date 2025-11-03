State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
|
03.11.2025 15:21:05
State Street Makes Strategic Minority Investment In Coller Capital
(RTTNews) - State Street Corp. (STT), Monday announced that it has made a strategic minority investment in Coller Capital, helping the former to expand into private markets by partnering with leading alternative asset managers.
The investment would help State Street Investment Management and its clients to benefit from access to Coller's extensive capabilities in private equity and private credit secondaries.
Notably, the proceeds from the transaction will be reinvested into the Coller business.
Concurrently, the companies have also agreed to collaborate across a variety of client segments to drive innovation and broaden each firm's reach.
In the pre-market hours, STT is trading at $115.66 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu State Street Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu State Street Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|State Street Corp.
|100,12
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street startet fester -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen eröffnen die Woche mit moderaten Gewinnen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.