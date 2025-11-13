|
STCORP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
STCORP hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 47,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte STCORP 96,90 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
