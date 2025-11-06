StCousair: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

StCousair hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 14,62 JPY gegenüber -8,470 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,89 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at