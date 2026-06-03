Steer Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Steer Technologies veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 476,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at