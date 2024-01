Stellantis-Aktie im Minus: Stellantis konnte Fahrzeugabsatz in Europa 2023 steigern

Mit einem Plus von 17 Prozent verbuchte Stellantis das stärkste Wachstum bei Pkw und Nutzfahrzeugen in Großbritannien, wie der Multimarkenhersteller in Amsterdam mitteilte. An zweiter Stelle liegt Italien (plus knapp 11 Prozent), gefolgt von Deutschland (plus 5 Prozent), Spanien (plus rund 4 Prozent) und Frankreich (plus gut 2 Prozent). Signifikant zugelegt habe der Absatz auch in den Benelux-Ländern, in Irland, Portugal und der Schweiz.

Auf dem Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) verzeichnete Stellantis ein Plus von 14 Prozent gegenüber 2022, der Marktanteil in Europe betrage 14,2 Prozent.

Mit der Einführung mehrerer neuer Modelle im Jahr 2024 sei Stellantis auf Kurs, sein Angebot an vollelektrischen Modellen in Europa bis Ende des Jahres zu verdoppeln. Zu Stellantis gehören Automarken wie Fiat, Peugeot, Citroen und Opel.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT Paris zeitweise 0,85 Prozent im Minus bei 20,44 Euro.

DJG/uxd/rio

FRANKFURT (Dow Jones)