STEMMER IMAGING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

STEMMER IMAGING hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat STEMMER IMAGING 22,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,3 Millionen EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,640 EUR. Im Vorjahr hatte STEMMER IMAGING 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 146,29 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 102,14 Millionen EUR.

Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
