Stemtech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stemtech stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,48 Prozent zurück. Hier wurden 0,9 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at