Stewart Information Services Aktie
WKN: 887667 / ISIN: US8603721015
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22.07.2026 22:54:52
Stewart Information Services Corp Reports Rise In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Stewart Information Services Corp (STC) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $37.217 million, or $1.21 per share. This compares with $31.922 million, or $1.13 per share, last year.
Excluding items, Stewart Information Services Corp reported adjusted earnings of $42.9 million or $1.39 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.5% to $899.238 million from $722.181 million last year.
Stewart Information Services Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.217 Mln. vs. $31.922 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.13 last year. -Revenue: $899.238 Mln vs. $722.181 Mln last year.
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