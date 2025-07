Steyr Motors-Aktie zieht an: Steyr Motors erwartet Rekordauftragsbestand

• Steyr Motors erhält zusätzliche Aufträge von Defenture• M16 Dieselmotor ist zentrale Antriebseinheit in neuen Projekten• Unternehmen erwartet einen neuen Rekordauftragsbestand

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Defenture

Die Steyr Motors AG, ein Anbieter von Motoren für Verteidigungs- und Zivilanwendungen, hat ihre Kooperation mit dem niederländischen Fahrzeughersteller Defenture erweitert. Heute gab das Unternehmen via Pressemitteilung bekannt, dass es seinen M16 Dieselmotor als Antriebseinheit für verschiedene neue internationale Großaufträge liefern wird. Diese fortgesetzte Zusammenarbeit basiere auf der Anpassung der Motorenlösungen an spezifische Anforderungen. Die bestehende Beziehung zum Kunden Defenture werde durch die neuen Projekte intensiviert, was die Marktpositionierung des Unternehmens im Segment der Spezialantriebe unterstreiche, heißt es weiter.

Neue Projekte für internationale Spezialkräfte

Die Vereinbarungen umfassen einen erhöhten Auftragszuwachs, der sich über mehrere Millionen Euro bis zum Jahr 2027 erstreckt. Die neuen Aufträge von Defenture betreffen unter anderem Fahrzeuge, die für das österreichische Jagdkommando, die polnischen Spezialkräfte sowie für das deutsche Kommando Spezialkräfte (KSK) bestimmt sind. Für das deutsche KSK befinden sich aktuell vier Prototypen in der Testphase, wobei weitere Folgeaufträge vorbereitet werden. Die technische Abstimmung zur Anpassung der Antriebslösungen an die Anforderungen der Einsatzkräfte ist ein zentraler Aspekt der Kooperation. Die Eigenschaften des Steyr M16 Motors wurden dabei als entscheidende Faktoren genannt.

Prognosen für Auftragsbestand und Geschäftsjahr 2025

Steyr Motors erwartet aufgrund dieser Entwicklungen, dass der Auftragsbestand ein neues Rekordniveau erreichen wird. Detaillierte Informationen zum Auftragseingang und -bestand sollen voraussichtlich mit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am 31. Juli 2025 bekannt gegeben werden. Zusätzlich zu den Defenture-Aufträgen prognostiziert Steyr Motors weitere Großaufträge von bestehenden Kunden, die im Zusammenhang mit der geplanten Beschaffung von 1.000 Leopard-Kampfpanzern und 2.500 gepanzerten Fahrzeugen durch die deutsche Bundeswehr stehen. Für das Jahr 2025 strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 Prozent sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an, basierend auf den Zielen nach einer Adjusted EBIT-Marge von 24 Prozent im Jahr 2024.

So reagiert die Steyr Motors-Aktie

Die Aktie von Steyr Motors verzeichnete daraufhin im Wiener Börsenhandel einen Anstieg. Der Kurs legt zeitweise um 6,62 Prozent auf 64,40 Euro zu. Die Aktie ist auf 12-Monats-Sicht von deutlicher Volatilität geprägt, so liegt das 52-Wochen-Tief in Wien bei 14,20 Euro, während das 52-Wochen-Hoch bei 390 Euro markiert wurde. Hintergrund der starken Schwankungen war das Engagement der Investmentgesellschaft Mutares.

Redaktion finanzen.at