Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
|
18.11.2025 10:57:33
STI falls 0.9%, tracking regional peers
All the STI constituents were in the red
