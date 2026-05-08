Stimmung der US-Verbraucher im Mai eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 48,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 erwartet. Bei der Umfrage Ende April lag er bei 49,8. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,5 (Vormonat: 48,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 47,8 (52,5) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 von 4,7 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,4 von 3,5 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

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DJG/cbr/kla

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May 08, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)