Stimmung der US-Verbraucher im November stark eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im November stark abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtet, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 88,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 93,2 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 95,5 von zunächst 94,6 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 126,9 (Vormonat: 131,2), jener für die Erwartungen fiel auf 63,2 (71,8).

"Das Verbrauchervertrauen ist im November auf den zweitniedrigsten Stand seit April gesunken", sagte die Chefökonomin des Conference Board, Dana Peterson. Verbraucher seien deutlich pessimistischer, was die erwartete geschäftliche Lage in sechs Monaten angehe. "Die Erwartungen für die Arbeitsmarktlage Mitte 2026 blieben ausgesprochen negativ, und die Erwartungen für steigende Haushaltseinkommen schrumpften dramatisch", so Peterson.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

