:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.11.2025 11:05:00
Stock Markets Are Doing Something They've Only Done 4 Times Since 1870 -- Should You Be Worried?
Expert investors like Warren Buffett are having trouble finding stock market bargains. Just take a look at Buffett's growing cash hoard. His holding company, Berkshire Hathaway, recently reported a $381 billion cash pile -- the most in its history. Want to know why Buffett is growing cautious? One underrated stock market indicator explains everything.You can calculate the price-to-earnings ratio for nearly every stock. This metric gives investors a great idea of how "expensive" a company's shares are. It's also possible to calculate the price-to-earnings ratio for a market index like the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). This gives you a good idea of how high or low stock markets in general are being valued.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.