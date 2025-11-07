Focusrite Aktie
WKN DE: A12GLU / ISIN: GB00BSBMW716
|
07.11.2025 19:00:08
Stockpickers: Auto Trader, Focusrite, Associated British Foods
Our experts discuss which companies to buy, sell or hold this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated British Foods plcmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Stockpickers: Auto Trader, Focusrite, Associated British Foods (Financial Times)
|
05.11.25
|Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: Hätte sich eine Investition in Associated British Foods von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
04.11.25
|AB Foods-Aktie schwächelt nach Zahlen - Primark-Ausgliederung erwogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|AB Foods erwägt Trennung von Primark und Lebensmittel-Geschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Focusrite PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods PLC (spons. ADRs)
|30,30
|1,37%
|Associated British Foods plc
|25,00
|-0,79%
|Focusrite PLC
|2,62
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.