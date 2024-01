Stoltenberg fordert von Ungarn schnelles Ja zu Bündniserweiterung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich erfreut über die Zustimmung des türkischen Parlaments zum geplanten Bündnisbeitritt von Schweden geäußert und gleichzeitig Ungarn zum Nachziehen aufgerufen. "Ich begrüße das Votum der Großen Nationalversammlung der Türkei für die Ratifizierung von Schwedens Mitgliedschaft in der Nato", teilte Stoltenberg am Dienstagabend mit. Er zähle nun auch darauf, dass Ungarn seine nationale Ratifizierung so schnell wie möglich abschließe.

"Alle Nato-Verbündeten haben sich in Vilnius darauf, Schweden zum Beitritt in unser Bündnis einzuladen, und Schweden hat seine Verpflichtungen erfüllt", sagte Stoltenberg mit Blick auf den Nato-Gipfel im vergangenen Sommer. Die Mitgliedschaft Schwedens mache die Nato stärker und alle Mitgliedstaaten sicherer.

Das türkische Parlament hatte kurz zuvor mit breiter Mehrheit für die Aufnahme Schwedens in die Nato gestimmt. Nun muss Präsident Recep Tayyip Erdogan das sogenannte Beitrittsprotokoll noch unterschreiben und weiterleiten. Auch das Nato-Land Ungarn muss der Aufnahme Schwedens noch offiziell zustimmen. Alle anderen 29 Alliierten haben dies bereits getan./aha/DP/he