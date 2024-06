STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Der STOXX 50 wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4 575,05 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,114 Prozent stärker bei 4 579,65 Punkten, nach 4 574,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 546,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 584,77 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 455,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 370,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der STOXX 50 bei 3 978,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 11,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 1,89 Prozent auf 242,60 CHF), Air Liquide (+ 0,77 Prozent auf 186,95 EUR), Sanofi (+ 0,62 Prozent auf 90,96 EUR), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF) und National Grid (+ 0,60 Prozent auf 8,69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen VINCI (-1,61 Prozent auf 111,19 EUR), Diageo (-1,57 Prozent auf 26,70 GBP), Glencore (-1,56 Prozent auf 4,70 GBP), Enel (-1,19 Prozent auf 6,71 EUR) und Rio Tinto (-1,05 Prozent auf 53,52 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 229 757 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 553,829 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

