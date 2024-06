STOXX 50 aktuell: Das macht der STOXX 50 am Mittwochmittag

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent auf 4 550,69 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 4 557,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 547,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 575,40 Punkte, das Tagestief hingegen 4 550,32 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,913 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 4 496,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 408,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 938,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 186,64 EUR), Rio Tinto (+ 1,55 Prozent auf 53,20 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,50 Prozent auf 38,67 EUR), Schneider Electric (+ 1,27 Prozent auf 228,98 EUR) und Glencore (+ 1,17 Prozent auf 4,60 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,35 Prozent auf 45,79 EUR), Air Liquide (-1,15 Prozent auf 164,73 EUR), Richemont (-0,83 Prozent auf 143,15 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,50 Prozent auf 732,35 EUR) und Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 482,90 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 301 595 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 584,772 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at