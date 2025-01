STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 4 473,55 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 4 470,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 471,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 482,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 470,04 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 20.12.2024, einen Stand von 4 250,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 485,25 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 051,66 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 485,17 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 291,01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 2,13 Prozent auf 164,22 EUR), UniCredit (+ 1,34 Prozent auf 43,08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,00 Prozent auf 4,18 EUR), National Grid (+ 0,87 Prozent auf 9,72 GBP) und Roche (+ 0,79 Prozent auf 267,50 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Enel (-4,72 Prozent auf 6,85 EUR), Zurich Insurance (-0,93 Prozent auf 534,40 CHF), Diageo (-0,37 Prozent auf 24,26 GBP), AstraZeneca (-0,35 Prozent auf 109,00 GBP) und SAP SE (-0,31 Prozent auf 256,05 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 284 961 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 344,874 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,99 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at