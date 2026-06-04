STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt mittags

Wenig Veränderung ist heute in Europa zu beobachten.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,02 Prozent auf 5 150,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5 151,87 Punkten in den Handel, nach 5 152,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 142,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 174,98 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,754 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 5 006,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 101,67 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 4 568,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,91 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,57 Prozent auf 163,06 EUR), RELX (+ 3,37 Prozent auf 25,18 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,03 Prozent auf 89,66 GBP), Airbus SE (+ 2,86 Prozent auf 174,16 EUR) und Roche (+ 2,15 Prozent auf 318,30 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-5,07 Prozent auf 13,21 GBP), Rio Tinto (-2,95 Prozent auf 78,34 GBP), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 157,30 EUR), UBS (-1,68 Prozent auf 36,82 CHF) und BAT (-1,61 Prozent auf 43,31 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 501 188 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 563,404 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at