STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 4 523,57 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 4 512,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4 505,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 508,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 525,70 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,849 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.05.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 531,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 372,41 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bei 3 983,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Schneider Electric (+ 1,53 Prozent auf 229,48 EUR), BNP Paribas (+ 1,36 Prozent auf 59,44 EUR), Siemens (+ 1,20 Prozent auf 170,26 EUR), Enel (+ 1,15 Prozent auf 6,47 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,14 Prozent auf 38,19 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Sanofi (-0,66 Prozent auf 87,00 EUR), Santander (-0,59 Prozent auf 4,43 EUR), Unilever (-0,52 Prozent auf 44,10 GBP), Nestlé (-0,40 Prozent auf 94,18 CHF) und BAT (-0,39 Prozent auf 24,31 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Santander-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 583 921 Aktien gehandelt. Mit 580,559 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

