STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,37 Prozent tiefer bei 4 435,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 4 443,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 451,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 461,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 428,13 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 401,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 473,80 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 818,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,38 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 1,84 Prozent auf 277,20 CHF), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 218,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,26 Prozent auf 57,53 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,25 Prozent auf 27,65 EUR) und National Grid (+ 0,25 Prozent auf 10,08 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Unilever (-2,23 Prozent auf 46,53 GBP), Glencore (-1,86 Prozent auf 4,00 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 48,39 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,28 Prozent auf 103,85 GBP) und Siemens (-1,25 Prozent auf 181,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 22 152 825 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 473,956 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

