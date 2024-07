STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 4 470,36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,099 Prozent auf 4 466,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 462,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 461,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 472,34 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 4 513,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 412,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 997,99 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,25 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 6,95 Prozent auf 196,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,80 Prozent auf 49,00 CHF), Richemont (+ 0,37 Prozent auf 134,95 CHF), Enel (+ 0,26 Prozent auf 6,57 EUR) und Novartis (+ 0,23 Prozent auf 96,55 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Glencore (-1,67 Prozent auf 4,36 GBP), Rio Tinto (-1,06 Prozent auf 48,92 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 63,73 EUR), AstraZeneca (-0,72 Prozent auf 121,72 GBP) und BASF (-0,71 Prozent auf 44,50 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 106 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 535,944 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,54 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at