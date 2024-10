STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Am Freitag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,71 Prozent fester bei 4 956,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,227 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,023 Prozent leichter bei 4 920,20 Punkten in den Handel, nach 4 921,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 976,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 911,36 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,06 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 848,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Stand von 4 987,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 099,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,83 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 3,12 Prozent auf 39,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 93,98 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,47 Prozent auf 3,77 EUR), Infineon (+ 2,03 Prozent auf 30,37 EUR) und Stellantis (+ 1,85 Prozent auf 12,13 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1,60 Prozent auf 209,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,70 Prozent auf 38,20 EUR), Bayer (-0,20 Prozent auf 29,81 EUR), Enel (-0,06 Prozent auf 6,98 EUR) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 200,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 661 065 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 333,896 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at