STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,07 Prozent fester bei 4 516,61 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,085 Prozent tiefer bei 4 509,50 Punkten, nach 4 513,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 509,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 519,56 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 496,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 395,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 3 945,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 34,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,35 Prozent auf 64,52 EUR), BAT (+ 0,74 Prozent auf 25,06 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 23,03 EUR) und GSK (+ 0,63 Prozent auf 16,09 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-0,99 Prozent auf 51,82 GBP), Glencore (-0,59 Prozent auf 4,52 GBP), AstraZeneca (-0,59 Prozent auf 123,98 GBP), Hermès (Hermes International) (-0,55 Prozent auf 2 163,00 EUR) und HSBC (-0,39 Prozent auf 6,83 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 667 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 584,508 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

