STOXX-Handel: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

In Europa standen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 555,75 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,054 Prozent schwächer bei 4 549,04 Punkten, nach 4 551,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 526,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 557,42 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.08.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 321,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 488,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 967,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,27 Prozent auf 495,50 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 199,86 EUR), Zurich Insurance (+ 0,94 Prozent auf 496,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,70 Prozent auf 48,97 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,44 Prozent auf 47,02 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-1,38 Prozent auf 136,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 61,96 EUR), BASF (-0,59 Prozent auf 45,58 EUR) und Nestlé (-0,42 Prozent auf 90,64 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 161 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 555,035 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

