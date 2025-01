STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch springt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,41 Prozent auf 4 500,43 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,216 Prozent fester bei 4 491,92 Punkten in den Handel, nach 4 482,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 503,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 491,92 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,680 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 250,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 451,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 073,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent. Bei 4 503,19 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 291,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,27 Prozent auf 513,00 EUR), Roche (+ 2,00 Prozent auf 275,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,20 Prozent auf 52,26 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 90,43 CHF) und SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 259,35 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Glencore (-0,58 Prozent auf 3,78 GBP), Enel (-0,57 Prozent auf 6,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 55,77 EUR), Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 530,40 CHF) und Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 50,05 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 166 985 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 341,376 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die Santander-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

