STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Plus von 0,86 Prozent auf 5 140,81 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 099,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 096,84 Punkten am Vortag.

Bei 5 099,65 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 144,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 976,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 116,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der STOXX 50 4 198,57 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,70 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,74 Prozent auf 237,25 EUR), Rolls-Royce (+ 3,37 Prozent auf 13,12 GBP), Novo Nordisk (+ 3,32 Prozent auf 246,15 DKK), Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 170,96 EUR) und UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 70,06 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BAT (-2,85 Prozent auf 42,24 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 33,76 GBP), BP (-2,43 Prozent auf 5,65 GBP), Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 28,74 EUR) und Unilever (-1,05 Prozent auf 42,50 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 27 034 880 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 489,481 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at