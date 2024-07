STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start in Grün

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 4 530,79 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,164 Prozent höher bei 4 524,17 Punkten, nach 4 516,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 524,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 536,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,193 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 11.06.2024, den Wert von 4 515,85 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 4 368,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 882,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 1,62 Prozent auf 99,89 CHF), Roche (+ 1,04 Prozent auf 251,60 CHF), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,04 EUR), Diageo (+ 0,80 Prozent auf 25,23 GBP) und Richemont (+ 0,72 Prozent auf 140,35 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 63,56 EUR), Glencore (-0,38 Prozent auf 4,77 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,35 Prozent auf 461,00 EUR), RELX (-0,18 Prozent auf 35,88 GBP) und SAP SE (-0,14 Prozent auf 185,54 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 668 830 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 571,481 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

