ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 594 Euro auf "Neutral" belassen. Die Komplettübernahme des US-Startups Next Insurance habe seinen Reiz für die Erstversicherungstochter ERGO, schrieb Analyst Will Hardcastle am Donnerstagnachmittag. Er erinnerte an seinen jüngsten Hinweis auf das üppige Überschusskapital in Höhe von rund 10 Milliarden Euro, mit dessen Einsatz man das Ergebnis je Aktie um 10 bis 15 Prozent ankurbeln könne./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 16:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.