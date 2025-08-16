|
16.08.2025 15:22:38
Strack-Zimmermann: Bilder aus Alaska Geschenk für Putin
BRÜSSEL (dpa-AFX) - FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Kremlchef Wladimir Putin als "klaren Gewinner" des Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Alaska. "Dealmaker Trump rollte ihm in Alaska den roten Teppich aus, kehrte aber ohne Deal zurück. Für Putin dagegen waren die Bilder aus Anchorage ein Geschenk", kritisiert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament.
Putins internationale Isolation wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden - und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, so Strack-Zimmermann weiter. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."/rdz/DP/nas
