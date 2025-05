Strategy-Aktie und Bitcoin legen zu: Strategy investiert weiter in Bitcoin

• Strategy kauft erneut BTC• Strategy meldet 14 Prozent Rendite im Jahr 2025• So reagieren die Aktie und Bitcoin

Das Softwareunternehmen Strategy hat sich mit weiteren Bitcoins eingedeckt und seinen Bestand damit abermals ausgebaut.

14 Prozent Bitcoin-Rendite in 2025

Wie aus einer Meldung an die SEC hervorgeht, deckte sich das Unternehmen unter der Leitung von Konzernchef Michael Saylor in der vergangenen Woche mit 1.895 Bitcoins ein. Bezahlt wurde die Transaktion, deren Wert auf 180,3 Millionen US-Dollar beziffert wurde, durch den Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien von Strategy.

Damit befinden sich nun insgesamt 555.450 Bitcoins im Besitz des Unternehmens, die Position als weltgrößter Bitcoin-HODLER auf Unternehmensebene wurde damit manifestiert. Der Gesamtwert der Bitcoins beläuft sich auf 38,08 Milliarden US-Dollar, dabei hat Strategy eigenen Angaben zufolge einen Durchschnittspreis von 68.550 US-Dollar pro Coin bezahlt. Im Rahmen der jüngsten Kaufrunde wurden den Angaben zufolge 95.167 US-Dollar pro Coin fällig.

Auf der Plattform X meldete sich Konzernchef Michael Saylor zu Wort und erklärte, sein Unternehmen habe mit Bitcoins im Jahr 2025 eine Rendite von 14,0 Prozent erzielt:

$MSTR has acquired 1,895 BTC for ~$180.3 million at ~$95,167 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 14.0% YTD 2025. As of 5/4/2025, we hodl 555,450 $BTC acquired for ~$38.08 billion at ~$68,550 per bitcoin. $STRK $STRF https://t.co/rusgfuyCTG - Michael Saylor (@saylor) May 5, 2025

Strategy kauft weiter in hohem Tempo Bitcoin

Dass sich der Bitcoin nach einem Allzeithoch von 109.000 US-Dollar im Januar wieder deutlich verbilligt hat, hat Strategy offenbar dazu veranlasst, in hohem Tempo weiter zu investieren. Erst am 28. April hatte das Unternehmen 15.355 BTC erworben, in den Wochen zuvor waren ebenfalls BTC-Käufe getätigt worden.

Von seinem Ursprungsgeschäft, der Softwareprogrammierung, hat sich Strategy inzwischen weitestgehend entfernt, mit seiner aggressiven Bitcoin-Kaufstrategie will Firmenchef Saylor das Unternehmen zu einer Art Bitcoin-Investmentfirma machen und in großem Stil von einem prophezeiten Aufschwung am Kryptomarkt profitieren. Dabei macht Saylor Strategy aber auch in höchstem Maße abhängig von der Marktentwicklung, was sich in der Entwicklung der Strategy-Aktie widerspiegelt.

Die jüngste Kaufrunde wurde von Investoren aber positiv aufgenommen: So legt die Strategy-Aktie an der NASDAQ zeitweise 1,45 Prozent auf 391,20 US-Dollar zu. Auch der Bitcoin gewinnt an Wert: Zuletzt war auf CoinMarketCap ein Plus von 3,4 Prozent auf 96.979 US-Dollar zu sehen.



Redaktion finanzen.at