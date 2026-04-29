K12 Incorporated Aktie
WKN DE: A0M900 / ISIN: US48273U1025
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29.04.2026 03:32:34
Stride, Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Stride, Inc. (LRN) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $88.53 million, or $1.93 per share. This compares with $99.35 million, or $2.02 per share, last year.
Excluding items, Stride, Inc. reported adjusted earnings of $98.93 million or $2.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $629.87 million from $613.38 million last year.
Stride, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88.53 Mln. vs. $99.35 Mln. last year. -EPS: $1.93 vs. $2.02 last year. -Revenue: $629.87 Mln vs. $613.38 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.490 B To $ 2.520 B
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