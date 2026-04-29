Stride, Inc. Q3 Profit Declines

(RTTNews) - Stride, Inc. (LRN) released earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $88.53 million, or $1.93 per share. This compares with $99.35 million, or $2.02 per share, last year.

Excluding items, Stride, Inc. reported adjusted earnings of $98.93 million or $2.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $629.87 million from $613.38 million last year.

Stride, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $88.53 Mln. vs. $99.35 Mln. last year. -EPS: $1.93 vs. $2.02 last year. -Revenue: $629.87 Mln vs. $613.38 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.490 B To $ 2.520 B