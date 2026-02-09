Striders: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Striders hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 2,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at