18.05.2026 06:31:29

Striders legte Quartalsergebnis vor

Striders präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 23,52 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Striders mit einem Umsatz von insgesamt 8,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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