27.05.2026 06:31:29

String Metaverse gewährte Anlegern Blick in die Bücher

String Metaverse präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat String Metaverse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,090 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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